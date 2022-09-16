МОК допустил участие спортсменов из России в Олимпийских играх. Но есть условие

Как сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, такое предложение высказал глава МОК Томас Бах на конгрессе Международного союза биатлонистов. «Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами», — добавил Аверьянов.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В организации уточнили, что «граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды». МОК принял такое решение «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».