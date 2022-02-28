МОК предложил международным федерациям не допускать россиян к соревнованиям

В организации уточнили, что «граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды». МОК принял такое решение «в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».

Помимо этого, представители организации рекомендуют международным федерациям не проводить соревнования на территории России и Беларуси.

Как заявил президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, Россия не согласна с решением МОК о переносе соревнований из страны, а также против того, чтобы спортсмены выступали под нейтральным флагом.