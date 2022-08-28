«Зенит» в гостях разгромно прошелся по «Уралу»

Первый тайм матча между «Зенитом» и «Уралом» прошел без голов, но уже после возобновлении встречи петербургские игроки смогли забить четыре мяча. Дубль оформил Малком, отличившийся на 50-й и 60-й минутах, также голами отметились Андрей Мостовой на 55-й минуте и Родригао на 72-й. Последнего же и признали лучшим игроком матча. «В первом тайме игра была плюс-минус равная. Что касается второго тайма, то совокупность факторов. Как я сказал, и мы стали быстрее работать с мячом, больше двигаться, больше было открываний на максимальных скоростях. Думаю, игрокам «Урала» поддерживать тот темп, который они сами задали в первом тайме, было непросто. Против любой команды не будет просто, но, на мой взгляд, первый забитый мяч раскрыл игру, и моментов стало гораздо больше», — отметил главный тренер Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции.

«Зенит» теперь имеет 17 очков в турнирной таблице и вернулся на первое место. В следующем матче 4 сентября петербургской команде предстоит сыграть в Москве против «Спартака».

Напомним, что выездной матч для «Зенита» прошел без болельщиков. Таким образом, фанаты выступили против введения Fan ID. Участники движения даже сняли ролик на трек рэпера Смоки Мо «Город, где летает дым» с требованием отменить нововведение.