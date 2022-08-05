В Петербурге в четвертый раз пройдет полумарафон «Северная столица»

В Петербурге 7 августа в четвертый раз пройдет полумарафон «Северная столица». Спортсмены пробегут по главным историческим улицам города.
Спортсменам предлагают пробежать 10 километров или полумарафон (21,1 км) по центру перекрытого от машин города. Движение по дорогам в центре Петербурга будет ограничено с 9:00 до 14:00. Также есть еще один вариант, как можно поучаствовать в мероприятии — выйти на улицу поболеть за бегунов.
«Поддержка спортсменов на дистанции — это прекрасная традиция и отличное времяпрепровождение, ведь как известно, просмотр тренировки — это 50% тренировки. Принимая во внимание, что Петербург обладает одним из самых больших по площади исторических центров среди всех европейских столиц, любителям бега можно только позавидовать: маршрут, стартуя с Дворцовой площади, пройдет по главным набережным и мостам, по Невскому, мимо Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова», — сказали организаторы марафона.
Каждые пять километров спортсменов будут ждать пункты питания и воды, а на финише — самые отзывчивые волонтеры и памятная медаль.
«Ради этой возможности из Москвы и других городов ежегодно приезжает более 3 000 любителей бега. Вообще, количество «беговых туристов» с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Действительно, что может быть лучше десятикилометровой пробежки по Северной столице? Пожалуй, только полумарафон», — добавили организаторы.
Напомним, из-за полумарафона «Северная столица», который пройдет 7 августа, в городе будут перекрывать движение транспорта. Пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказывает, по каким улицам не получится проехать.
Комментарии (0)