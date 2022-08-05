В Петербурге в четвертый раз пройдет полумарафон «Северная столица»

Спортсменам предлагают пробежать 10 километров или полумарафон (21,1 км) по центру перекрытого от машин города. Движение по дорогам в центре Петербурга будет ограничено с 9:00 до 14:00. Также есть еще один вариант, как можно поучаствовать в мероприятии — выйти на улицу поболеть за бегунов.

«Поддержка спортсменов на дистанции — это прекрасная традиция и отличное времяпрепровождение, ведь как известно, просмотр тренировки — это 50% тренировки. Принимая во внимание, что Петербург обладает одним из самых больших по площади исторических центров среди всех европейских столиц, любителям бега можно только позавидовать: маршрут, стартуя с Дворцовой площади, пройдет по главным набережным и мостам, по Невскому, мимо Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова», — сказали организаторы марафона.

Каждые пять километров спортсменов будут ждать пункты питания и воды, а на финише — самые отзывчивые волонтеры и памятная медаль.

«Ради этой возможности из Москвы и других городов ежегодно приезжает более 3 000 любителей бега. Вообще, количество «беговых туристов» с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Действительно, что может быть лучше десятикилометровой пробежки по Северной столице? Пожалуй, только полумарафон», — добавили организаторы.

Напомним, из-за полумарафона «Северная столица», который пройдет 7 августа, в городе будут перекрывать движение транспорта. Пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказывает, по каким улицам не получится проехать.