Где в Петербурге будут ограничивать движение транспорта в выходные? Приводим список

В Петербурге в выходные по некоторым центральным улицам будут ограничивать движение транспорта. И все из-за полумарафона «Северная столица», который пройдет 7 августа, и мероприятий, посвященных 80-й годовщине исполнения Симфонии №7 Шостаковича. Пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказывает, по каким улицам не получится проехать.
По данным комитета по транспорту Петербурга, 7 августа перекроют движение транспорта:
- с 4:00 до 10:30 — по Троицкому мосту;
- с 4:00 до 12:00 — по Тучкову мосту и Большому проспекту П. С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова;
- с 4:00 до 13:30 — по Благовещенскому мосту;
- с 4:00 до 14:00 — по Дворцовой площади и набережной, набережной Кутузова, Суворовской площади, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и от проезда вдоль Марсова поля до Суворовской площади, Дворцовому проезду, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, проезду вдоль Марсова поля, Петровской набережной, Петроградской набережной от Петровской набережной до улицы Куйбышева, Каменноостровскому проспекту от Троицкого моста до улицы Куйбышева, Кронверкской набережной, проспекту Добролюбова, площади Академика Лихачева, Ждановской набережной от Большого до Малого проспекта П. С., набережной Макарова от 1-й линии В. О. до Биржевой площади, Биржевой площади, Кадетской и 1-й линиям В. О. от Среднего проспекта В. О. до Университетской набережной, набережной Лейтенанта Шмидта, 21-й линии В. О. от дома 2–4/453 до набережной Лейтенанта Шмидта, 23-й линии В. О. от набережной Лейтенанта Шмидта до дома 3–7И по 24-й линии В. О., Масляному каналу от 23-й линии В. О. до 24-й линии В. О., Адмиралтейской и Английской набережным, Сенатской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда от Английской набережной до набережной Крюкова канала, набережной Крюкова канала, Большой Морской улице от набережной Крюкова канала до набережной Мойки, нечетной стороне набережной Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади, Исаакиевской площади от Малой Морской улицы до набережной Мойки и вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту, Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до дома 9 по Исаакиевской площади, Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади вдоль дома 4 по Исаакиевской;
- с 7:30 до 9:45 — по Невскому проспекту от Садовой улицы до Малой Морской улицы и от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта в направлении к Дворцовому проезду.
С 04:00 до 16:00 на площади Труда от улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара сузят проезжую часть в направлении Английской набережной. Одновременно введут двустороннее движение на Вознесенском проспекте от Малой до Большой Морской улицы. Автобусы № 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 100 и 128 изменят маршруты с 7:30 до 14:00.
Также с 00:00 до 23:59 воскресенья, 7 августа, будет запрещено парковаться
- на Сенатской площади,
- площади Труда от Конногвардейского бульвара до Английской набережной,
- Конногвардейском бульваре,
- Кронверкской набережной,
- Петроградской набережной от дома 33/8Б по улице Куйбышева до Петровской набережной,
- Аптекарской и Петровской набережных,
- проспекте Добролюбова,
- площади Академика Лихачева,
- Мытнинской и Университетской набережных,
- Кадетской и 1-й линиях В. О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О.,
- набережной Макарова от дома 22 до Биржевого моста,
- в Тучковом и Волховском переулках,
- на Суворовской площади,
- в проезде вдоль Марсова поля,
- на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта,
- Дворцовой набережной,
- Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки,
- Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади,
- Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Сенатской площади,
- Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту,
- Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до дома 9 по Исаакиевской площади,
- Большой Морской улице от набережной Крюкова канала до набережной Мойки,
- нечетной стороне набережной Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади,
- нечетной стороне набережной Крюкова канала от площади Труда до набережной Мойки,
- набережной Лейтенанта Шмидта и 23-й линии В. О. от Масляного канала до набережной Лейтенанта Шмидта.
Помимо этого, в связи с проведением мероприятий к юбилею исполнения Седьмой симфонии Шостаковича перекроют движение:
- с 0:00 7 августа до 23:59 11 августа — по Биржевому проезду и Соляному переулку от Гангутской улицы до дома 16.
- с 21:00 8 августа до 4:00 9 августа — по Биржевой площади, набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевой площади, Университетской набережной от дома 1-ЗД до Биржевой площади;
- с 20:00 9 августа до 0:30 10 августа — на перекрестках Университетской набережной со съездами с Дворцового моста и Дворцового проезда с Дворцовой и Адмиралтейской набережными, по Университетской набережной от Менделеевской линии в направлении к Дворцовому мосту и от дома 1-ЗД до Биржевой площади, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду от Адмиралтейского проспекта в направлении Дворцового моста, Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Дворцовому проезду, Биржевой площади, набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевой площади, Адмиралтейской набережной.
Также с 0:00 7 августа до 23:59 11 августа сузят проезжую часть на Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста и Биржевой площади.
Запретят парковаться на участке Дворцовой набережной от Дворцового проезда до Эрмитажного моста, в Биржевом проезде, на Биржевой площади, четной стороне набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевой площади, нечетной стороне Университетской набережной от дома 1-ЗД до Биржевой площади и в Соляном переулке от Гангутской улицы до дома 16.
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