Где в Петербурге будут ограничивать движение транспорта в выходные? Приводим список

С 04:00 до 16:00 на площади Труда от улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара сузят проезжую часть в направлении Английской набережной. Одновременно введут двустороннее движение на Вознесенском проспекте от Малой до Большой Морской улицы. Автобусы № 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 100 и 128 изменят маршруты с 7:30 до 14:00.

Также с 00:00 до 23:59 воскресенья, 7 августа, будет запрещено парковаться