Где кататься на велосипеде в Петербурге и пригородах? Рассказывают опытные велосипедисты

«Петроградская. Отправляйтесь от Петровской набережной до Аптекарской. На маршруте увидите домик Петра I, Аврору, обелиск на месте покушения на Петра Столыпина. В конце велодорожки расположен Лопухинский сад, где находится дача Громова в стиле эклектики.

Можно удлинить маршрут — доехать до Каменного острова через мост. Здесь сохранились старинные дачи принца Ольденбургского, Гаусвальд — жены придворного булочника (дом многим знаком по советскому фильму «Приключение Шерлока Холмса», оперетте «Летучая мышь»), особняк княгини Кугушевой. Затем отправляйтесь по Ушаковскому мосту в Новую деревню. Между Приморским проспектом и улицей Савушкина есть квартал послевоенной застройки — так называемые «немецкие коттеджи». Закончить поездку можно у буддийского дацана возле метро «Старая деревня».

На юге города в районе Нарвской, возле парка «Екатерингоф», есть интересный квартал — участок, ограниченный Турбинной, Промышленной и Оборонной улицами. Здесь сохранилась послевоенная застройка — типовые двухэтажные дома в стиле неоклассицизма. Комфортно ехать внутри квартала — он отдален от проспекта Стачек и других шумных магистралей. Неподалеку есть парк «Екатерингоф».