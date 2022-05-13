Где кататься на велосипеде в Петербурге и пригородах? Рассказывают опытные велосипедисты

Что можно посмотреть, катаясь на велосипеде в Петербурге и пригородах? «Собака.ru» попросила опытных велосипедистов поделиться своими любимыми (и очень живописными!) маршрутами.
Павел Хусу
Руководитель «Петербургского велообщества»:
«Петроградская. Отправляйтесь от Петровской набережной до Аптекарской. На маршруте увидите домик Петра I, Аврору, обелиск на месте покушения на Петра Столыпина. В конце велодорожки расположен Лопухинский сад, где находится дача Громова в стиле эклектики.
Можно удлинить маршрут — доехать до Каменного острова через мост. Здесь сохранились старинные дачи принца Ольденбургского, Гаусвальд — жены придворного булочника (дом многим знаком по советскому фильму «Приключение Шерлока Холмса», оперетте «Летучая мышь»), особняк княгини Кугушевой. Затем отправляйтесь по Ушаковскому мосту в Новую деревню. Между Приморским проспектом и улицей Савушкина есть квартал послевоенной застройки — так называемые «немецкие коттеджи». Закончить поездку можно у буддийского дацана возле метро «Старая деревня».
На юге города в районе Нарвской, возле парка «Екатерингоф», есть интересный квартал — участок, ограниченный Турбинной, Промышленной и Оборонной улицами. Здесь сохранилась послевоенная застройка — типовые двухэтажные дома в стиле неоклассицизма. Комфортно ехать внутри квартала — он отдален от проспекта Стачек и других шумных магистралей. Неподалеку есть парк «Екатерингоф».
Усть-Ижора — место, где в свое время Александр Невский одержал победу над шведами. До поселка можно добраться своим ходом на велосипеде от Володарского моста. Начиная с Петрозаводского шоссе от велодорожки есть ответвление — Шлиссельбургское шоссе — исторический тракт, где сохранилось булыжное мощение. Также до Усть-Ижоры ходят электрички от Московского вокзала до одноименной станции.
Шлиссельбург и крепость Орешек. Добираться удобнее всего на электричке от Ладожского или Московского вокзала до станции Невдубстрой. А уже от станции доехать на велосипеде до Шлиссельбурга, по пути посетив музей «Прорыв блокады», где под открытым небом работает выставка военной техники. Приехав в Шлиссельбург, и припарковав велосипед на причале, можно попасть на кораблике в крепость Орешек.
Стрельна. До поселка едет электричка от Балтийского вокзала. От станции необходимо доехать до Нижней дороги, а по ней — вдоль побережья Финского залива. Здесь есть много зеленых зон: парк Сергиевка, на территории которого находится безымянная скульптура в форме большой головы, Шуваловка, Знаменка, Александрия — большой парк с особняком императорской семьи.
Выборг — самый европейский город России. Некоторые добираются своим ходом (путь составляет порядка 100 километров), но я рекомендую доехать от Балтийского вокзала на «Ласточке». В ней есть специальные места для велосипедов. Сам город довольно крупный — за одну поездку пешим ходом его не обойти. Но для катания на велосипеде он идеален — за день можно объехать все достопримечательности».
Нелли Недре
Дизайнер, идеолог бренда NNedre:
«Живу в районе Обводного канала. Мой постоянный маршрут на велосипеде — через Гороховую улицу (там есть выделенная линия для транспорта) до Исаакиевского собора и оттуда — на Василеостровский рынок. На Василеостровском острове достаточно много велодорожек, где можно свободно доехать на велосипеде до «Севкабель Порта».
Еще один маршрут — от улицы Марата до Чернышевской. Здесь расположены любимые заведения, куда обязательно всем стоит заглянуть: «Смена», веранда итальянского кафе рядом с Мухинским училищем Chez Jules (их наполеон лучший в городе). Обратно удобно ехать по Фонтанке — очень красивый маршрут (особенно на закате)».
Ксения Лапшова
Дизайнер, идеолог бренда IMAKEBAGS:
«Любимый маршрут — От Октябрьской набережной через Свердловскую до Петропавловской крепости. Нравится ездить еще в районе Чернышевской (возле Смольного) — как правило, вечером там мало машин.
Еще летом мы всегда собираемся большой компанией и отправляемся с велосипедами в Зеленогорск на электричке. От станции едем в сторону Комарова, заезжаем на Щучье озеро, а после — подкрепиться в чебуречную «Ларисочную». На всем маршруте удобная асфальтированная тропинка, пролегающая вдоль побережья. Здесь можно остановиться на пикник. А если сил много, есть возможность добраться на велосипеде прямо до Петербурга — велотрек можно посмотреть тут».
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