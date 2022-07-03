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СМИ: задержанного хоккеиста Федотова отправили в Североморск. Предположительно, он там будет проходить службу

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Вратарь клуба ЦСКА и сборной России Иван Федотов покинул госпиталь. Как сообщил ТАСС его адвокат Алексей Пономарев, спортсмена отправили Североморск, «по месту возможного прохождения службы».

Скриншот на YouTube-канале КХЛ

«Его увезли вчера с территории госпиталя. Куда, пока точно неизвестно, выясняем по этой ситуации. Ориентировочно, в Североморск, по месту возможного прохождения службы, но пока точно сказать не можем. По его самочувствию информации у меня пока нет», — рассказал адвокат.

Напомним, 1 июля хоккеиста Ивана Федотова, который, вероятно, собирается уйти из ЦСКА, задержала полиция в Петербурге. Теперь его могут обвинить в уклонении от армии. В этот же вечер спортсмену стало плохо и его увезли из военкомата на скорой помощи.

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