СМИ: задержанного хоккеиста Федотова отправили в Североморск. Предположительно, он там будет проходить службу

«Его увезли вчера с территории госпиталя. Куда, пока точно неизвестно, выясняем по этой ситуации. Ориентировочно, в Североморск, по месту возможного прохождения службы, но пока точно сказать не можем. По его самочувствию информации у меня пока нет», — рассказал адвокат.