Задержанного хоккеиста Федотова увезли из петербургского военкомата на скорой помощи

По данным издания, спортсмен провел несколько часов в военкомате на Загородном проспекте и почувствовал себя плохо, после чего ему вызвали бригаду скорой помощи. Федотова увезли в одну из петербургских больниц. Подробностей о его самочувствии на данный момент нет.