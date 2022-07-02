Задержанного хоккеиста Федотова увезли из петербургского военкомата на скорой помощи

Вратарь клуба ЦСКА и сборной России Иван Федотов покинул военкомат на скорой помощи. Как пишет «Фонтанка», это произошло поздним вечером 1 июля.
По данным издания, спортсмен провел несколько часов в военкомате на Загородном проспекте и почувствовал себя плохо, после чего ему вызвали бригаду скорой помощи. Федотова увезли в одну из петербургских больниц. Подробностей о его самочувствии на данный момент нет.
Напомним, 25-летнего хоккеиста Ивана Федотова, который, вероятно, собирается уйти из ЦСКА, задержала вчера полиция в Петербурге. Теперь его могут обвинить в уклонении от армии.
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