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Задержанного хоккеиста Федотова увезли из петербургского военкомата на скорой помощи

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Вратарь клуба ЦСКА и сборной России Иван Федотов покинул военкомат на скорой помощи. Как пишет «Фонтанка», это произошло поздним вечером 1 июля.

Скриншот на YouTube-канале КХЛ

По данным издания, спортсмен провел несколько часов в военкомате на Загородном проспекте и почувствовал себя плохо, после чего ему вызвали бригаду скорой помощи. Федотова увезли в одну из петербургских больниц. Подробностей о его самочувствии на данный момент нет.

Напомним,  25-летнего хоккеиста Ивана Федотова, который, вероятно, собирается уйти из ЦСКА, задержала вчера полиция в Петербурге. Теперь его могут обвинить в уклонении от армии.

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