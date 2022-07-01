Вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова задержала петербургская полиция. Его могут объявить уклонистом

Так, оперативники ждали его появления в разных районах Петербурга, в том числе и около спортивного комплекса «Арена-Купчино» на улице Димитрова и около частных петербургских квартир Федотова. По данным «Фонтанки», просьба в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти поступила из военной прокуратуры — в связи с тем, что «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». Таким образом, его могут судить по статье 328 УК «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы».

Журналисты издания утверждают, что Иван Федотов якобы недавно заявил о своем желании уйти из ЦСКА и переехать из России. Как считают собеседники издания, хоккеист «самовольно и незаконно расторгает контракт с хоккейным клубом». О причинах такого решения неизвестно.

При этом пресс-секретарь ХК ЦСКА Александр Малюгин заявил изданию, что он не знает о том, что Федотова разыскивает военкомат. Возможный уход хоккеиста из ЦСКА он прокомментировал так: «Всю информацию о составе на следующий сезон мы доведем до вас в соответствующее время».

Иван Федотов в прошлом году стал лучшим вратарем КХЛ. Ранее он играл в ряде других команд из КХЛ («Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор»). Также он являлся участником Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.