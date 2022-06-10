7 мест, где можно поиграть на свежем воздухе в Петербурге

Новая Голландия

В общественном пространстве есть площадка для стритбола (арт-проект художника Алексея Лука). В оформлении артист использовал цвета и образы старого Петербурга: оттенки штукатурки, метлахскую плитку, дворы-колодцы, гранитные набережные, паркет коммунальных квартир, кирпичные склады — в общем, все то, что мы так с вами любим! Поиграть в стритбол можно бесплатно, если есть свой мяч, в часы работы общественного пространства. Если подходящего инвентаря нет — его дают напрокат.

Рядом со зданием Кузни, есть столы для настольного тенниса. Ими можно пользоваться бесплатно, а ракетки взять напрокат в информационном центре. Если пришли со своим инвентарем, необходимо предупредить администратора, что займете стол.

Какие еще активности есть: ростовые шахматы, шашки, морской бой, петанк, бадминтон.

Стоимость проката: шашки, бадминтон, шахматы — 100 рублей в час, залог — 500 рублей; настольный теннис, петанк, баскетбольный мяч — 300 рублей в час, залог — 1000 рублей.

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2.

Дополнительную информацию можно узнать здесь.