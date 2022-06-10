7 мест, где можно поиграть на свежем воздухе в Петербурге

Накануне длинных выходных мы вспомнили о паре ракеток для настольного тенниса или бадминтона на антресолях. «Собака.ru» публикует подборку мест, где в городе и области можно поиграть на свежем воздухе практически во что угодно: от голландского бильярда и настольного керлинга до пинг-понга и стритбола.
Новая Голландия
В общественном пространстве есть площадка для стритбола (арт-проект художника Алексея Лука). В оформлении артист использовал цвета и образы старого Петербурга: оттенки штукатурки, метлахскую плитку, дворы-колодцы, гранитные набережные, паркет коммунальных квартир, кирпичные склады — в общем, все то, что мы так с вами любим! Поиграть в стритбол можно бесплатно, если есть свой мяч, в часы работы общественного пространства. Если подходящего инвентаря нет — его дают напрокат.
Рядом со зданием Кузни, есть столы для настольного тенниса. Ими можно пользоваться бесплатно, а ракетки взять напрокат в информационном центре. Если пришли со своим инвентарем, необходимо предупредить администратора, что займете стол.
Какие еще активности есть: ростовые шахматы, шашки, морской бой, петанк, бадминтон.
Стоимость проката: шашки, бадминтон, шахматы — 100 рублей в час, залог — 500 рублей; настольный теннис, петанк, баскетбольный мяч — 300 рублей в час, залог — 1000 рублей.
Где: набережная Адмиралтейского канала, 2.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
Никольские ряды
В общественном пространстве на Садовой в этом сезоне открыли гольф-клуб под открытым небом. Ежедневно здесь обучают правилам гольф-этикета, игре в мини-гольф и паттинг-гольф. Кроме того, на территории pop-up двора работает зона PICARDIEPARK. Здесь представлены 10 деревянных традиционных ярмарочных и трактирных развлечений: кульбуто, эластик, настольный керлинг, зиг-заг, ворота, тру-мадам, голландский бильярд (жульбак), высокая гора, карусель, деревянная рыбалка. А по средам можно бесплатно поиграть в настольные игры в зоне Gaga. После нескольких партий посетите фудкорт в центре двора: среди резидентов — Bao Mochi, «Мадам Вонг», «Дача», O’Hooligans, Jimmy Jimmy.
Стоимость: взрослый входной билет — 200 рублей, взрослый и ребенок — 300 рублей, семейный — 500 рублей.
Где: Садовая, 62.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
Двор Гостинки
Во дворе Большого Гостиного двора можно бесплатно поиграть в пинг-понг, шахматы, шашки и нарды, бадминтон. Есть тренажер для тренировки равновесия (balance board). Инвентарь выдают на информационной стойке в центре пространства. Но для этого необходимо оставить администратору залог: от 500 рублей — за шахматы и шашки, до 2000 рублей — за балансборды (его возвращают в полном объеме).
На территории пространства есть зоны для отдыха с шезлонгами, фудмаркет, где представлены 15 гастропроектов: Burito Favorito, Madam Wong, Turkish food, Punk Monkey, «Милано», «Мидийное место», Sinar Pizza Diego da Napoli, Burger Syndicate, «Чешский трдельник», Camper coffee и другие.
Стоимость: бесплатно, но необходимо оставить залог за инвентарь.
Режим работы: воскресенье — четверг с 12:00 до 23:00, пятница — суббота с 12:00 до 00:00.
Где: Невский проспект, 35.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
ЦПКиО имени Кирова
В Центральном парке имени Кирова на Зеленом пляже есть четыре бесплатные волейбольные площадки. В будние дни здесь проводят тренировки для взрослых и детей, а в выходные — любительские соревнования. Спортивный инвентарь необходимо взять с собой. На территории работает летний гардероб: стоимость услуги — 30 рублей за час.
Рядом с роллердромом расположены столы для настольного тенниса. Их можно арендовать вместе с инвентарем. После игры погуляйте по парку: осмотрите Елагиноостровский дворец, покормите ручных белок и птиц, посетите бесплатный мини-зоопарк в части «Роща» — в нем обитают вороны, куры, гуси, фазаны, камерунские козы, фазаны, северный олень и другие животные.
Какие еще активности есть: роликовые коньки, велосипеды, веревочный парк.
Стоимость: час игры в настольный теннис — 200 рублей, залог — 1000 рублей.
Где: Елагин остров, 4.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
К-30
Это контейнерный музыкальный двор, открытый командой Roots United еще два года назад. Здесь можно поиграть в бильярд и пинг-понг бесплатно в часы работы. На территории пространства есть две сцены, магазин винила, места для отдыха с видом на Финский залив и бар. За коктейльную карту в этом году отвечает El Copitas, единственный российский бар из списка «The World's 50 Best Bars» — 2021, а меню уличного кафе разрабатывали сеть японских ресторанов Subzero и проект «Ленторг».
Стоимость: свободный вход в среду, четверг, воскресенье — с 18:00 до 00:00, пятница и суббота — по билетам (если есть мероприятие, если нет — вход бесплатный).
Где: Кожевенная линия, 30.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
Охта Парк
На территории курорта можно бесплатно поиграть в крокет и петанк в парке развлечений, в настольный теннис — на летней террасе. Спортивный инвентарь предоставляют бесплатно, залог не требуют. В «Охта Парке» есть площадки для тенниса, волейбола и мини-футбола. Стоимость аренды на один час составит 1600 рублей, на два — 3000 рублей. Из развлечений также доступны веревочный парк, комплекс бассейнов и летние ватрушки.
Стоимость: крокет, петанк, настольный теннис — бесплатно.
Где: д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 1А.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
Сквер на Бронницкой
Участники добрососедства Семенцы благоустроили двор у клуба «Космонавт» в прошлом году — с летним амфитеатром, столом для тенниса, домом для кошек. Недавно часть объектов благоустройства уничтожили из-за жалобы местного жителя на портале «Наш Петербург». Жителям Семенцов удалось спасти арт-объект «Елка в углу», дом для кошек «ЖК Усатов» и (!) стол для пинг-понга. На радость всем поклонникам сквера стол для пинг-понга перенесли во двор Бронницкой, 28. Там можно играть в любое время. Правда, спортивный инвентарь необходимо взять с собой.
Стоимость: бесплатно.
Где: улица Бронницкая, 28.
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