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Сборные России и Беларуси по хоккею отстранили от участия в чемпионате мира 2023 года

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Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от участия в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Shutterstock.com

Турнир должен был пройти в Петербурге. Однако его перенесли в Латвию и Финляндию. Он пройдет с 12 по 28 мая в Тампере и Риге. Для сборной России это будет второй чемпионат, который проведут без ее участия. В этом году международные соревнования также проходят без российских спортсменов.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Турнир должен был проходить в Петербурге с 5 по 21 мая.

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