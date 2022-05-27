Сборные России и Беларуси по хоккею отстранили от участия в чемпионате мира 2023 года

Турнир должен был пройти в Петербурге. Однако его перенесли в Латвию и Финляндию. Он пройдет с 12 по 28 мая в Тампере и Риге. Для сборной России это будет второй чемпионат, который проведут без ее участия. В этом году международные соревнования также проходят без российских спортсменов.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Турнир должен был проходить в Петербурге с 5 по 21 мая.