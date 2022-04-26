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В Петербурге не будут проводить чемпионат мира по хоккею в 2023 году. IIHF лишила Россию этого права

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Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, сказано в заявлении организации. Турнир должен был проходить в Петербурге с 5 по 21 мая.

Liquid and water photo / Shutterstock.com

Решение о новом месте проведения чемпионата мира по хоккею примут на конгрессе IIHF, который пройдет в мае 2022 года во время мирового первенства в Финляндии.

«Решение о переносе турнира было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением совета IIHF об отмене молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске, совет выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из нее и внутри нее», — говорится в сообщении.

Напомним,  к турниру в Петербурге строят новую ледовую арену на месте СКК «Петербургский». Это строение станет одним из крупнейших в мире. Порядка 21,5 тыс. зрителей смогут попасть на арену. Строительство планируют завершить к маю 2023 года.

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