Полузащитник Магомед Оздоев уходит из петербургского «Зенита»

Магомед Оздоев перешел в «Зенит» в феврале 2018 года. За футбольный клуб спортсмен провел 116 матчей в различных турнирах, забил в них восемь мячей и сделал 13 голевых передач.

В составе петербургского «Зенита» Оздоев четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды становился победителем Суперкубка России и один раз — кубка страны. Футболист также отыграл 35 матчей за сборную России, в которых он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил об уходе из футбольного клуба. О своем решении он рассказал в Telegram-канале 22 мая.