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Полузащитник Магомед Оздоев уходит из петербургского «Зенита»

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Российский полузащитник Магомед Оздоев покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Как сообщили в пресс-службе команды, с игроком не стали продлевать контракт.

Bukharev Oleg / Shutterstock.com

Магомед Оздоев перешел в «Зенит» в феврале 2018 года. За футбольный клуб спортсмен провел 116 матчей в различных турнирах, забил в них восемь мячей и сделал 13 голевых передач.

В составе петербургского «Зенита» Оздоев четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды становился победителем Суперкубка России и один раз — кубка страны. Футболист также отыграл 35 матчей за сборную России, в которых он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил об уходе из футбольного клуба. О своем решении он рассказал в Telegram-канале 22 мая.

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