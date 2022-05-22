Артем Дзюба объявил об уходе из петербургского ФК «Зенит»

В своем обращении он вспомнил главные достижения в «Зените», а также поблагодарил персонал, тренеров и руководство клуба. «Спасибо Питеру, я правда полюбил этот город, и он навсегда „застрял“ в моем сердце», — добавил Дзюба. При этом футболист появился в костюм Дэдпула, а его текст озвучил Петр Гланц — голосом персонажа комиксов Marvel из одноименного фильма.