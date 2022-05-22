Артем Дзюба объявил об уходе из петербургского ФК «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил об уходе из футбольного клуба. О своем решении он рассказал в Telegram-канале.
В своем обращении он вспомнил главные достижения в «Зените», а также поблагодарил персонал, тренеров и руководство клуба. «Спасибо Питеру, я правда полюбил этот город, и он навсегда „застрял“ в моем сердце», — добавил Дзюба. При этом футболист появился в костюм Дэдпула, а его текст озвучил Петр Гланц — голосом персонажа комиксов Marvel из одноименного фильма.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что Артем Дзюба не согласился на трехкратное понижение зарплаты согласно новому однолетнему предложению клуба. «Дзюба не согласен на трехкратное понижение зарплаты в "Зените" и однолетнее соглашение с клубом из Петербурга. В данный момент Артем раздумывает о переходе в другой клуб РПЛ», — сказал источник, знакомый с ситуацией.
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