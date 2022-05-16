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СМИ: Дзюба отказался от трехкратного понижения зарплаты в «Зените». Он думает о переходе в другой клуб

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба не согласился на трехкратное понижение зарплаты согласно новому однолетнему предложению клуба. И теперь спортсмен думает об уходе в другую футбольную команду по окончании нынешнего сезона, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

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«Дзюба не согласен на трехкратное понижение зарплаты в "Зените" и однолетнее соглашение с клубом из Петербурга. В данный момент Артем раздумывает о переходе в другой клуб РПЛ», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Действующий контракт футболиста истекает уже этим летом. Ранее гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал, что сербский клуб вступил в переговоры с россиянином. Также российским спортсменом интересуется турецкий «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Дзюба отыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач.

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