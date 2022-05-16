В России и Беларуси не будут показывать Олимпийские игры 2026 и 2028 годов

Прямого запрета на трансляцию нет, но российских и белорусских вещателей не допустили до тендера на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр. Конкурсные документы принимались до 25 апреля.

В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а летняя 2028 года — в Лос-Анджелесе. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях.