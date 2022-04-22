Для российских киберспортсменов предлагают ввести отсрочку от армии

«Мы разработали целый пакет предложений по поддержке киберспорта. Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте», — сказал Смит.

Также участники рабочей группы Госдумы по киберспорту предложили ввести внеконкурсный отбор в университеты для киберспортсменов, которые показывают высокие результаты на международных соревнованиях.

Напомним, российским IT-специалистам могут предоставить отсрочку от армии. Рассказываем, кто может на нее рассчитывать.