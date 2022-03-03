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«Формула-1» расторгла контракт с «Росгонки» на проведение Гран-при России

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«Формула-1» расторгла контракт с компанией-промоутером «Росгонки» на проведение Гран-при России. Представители соревнований заявили, что гонки не будут проводиться в стране и в будущем.

Mikhail Kolesnikov / Shutterstock.com

«"Формула-1" подтверждает, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России. Это означает, что гонки не будут проводиться в России в будущем. На прошлой неделе мы также объявили о невозможности проведения Гран-при России в 2022 году в текущих условиях», — говориться в заявлении.

Договор был заключен до 2025 года. В 2023 году Гран-при России «Формулы-1» должен был переехать на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Напомним, 25 февраля отменили российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» из-за ситуации между Россией и Украиной. Об этом сообщили в официальном заявлении оргкомитета чемпионата.

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