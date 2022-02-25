Российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Сочи отменен

«"Формулу-1" посещают граждане стран по всему миру, связанные общей идеей объединения людей и наций. Мы с грустью и потрясением наблюдаем за развитием событий в Украине и надеемся на быстрое и мирное урегулирование нынешней ситуации. «Формула-1», Международной автомобильной федерацией (FIA) и участники команд пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних обстоятельствах невозможно», — говорится в официальном заявлении чемпионата.

Информацию об отмене подтвердили «Собака.ru» в пресс-службе официального промоутера Гран-при России АНО «Росгонки». В настоящий момент принято решение приостановить подготовку к этапу Чемпионата мира «Формулы-1» в России, запланированному ранее на сентябрь 2022 года в Сочи ввиду «невозможности его проведения при актуальных обстоятельствах».

«Действие договора между официальным промоутером Гран-при России АНО «Росгонки» и «Формула-1» приостановлено по форсмажорным обстоятельствам. Приобретенные билеты не аннулируются — сдавать их сейчас нет необходимости, так как остается вероятность, что этап состоится и пройдет в запланированные ранее сроки. АНО «Росгонки» продолжает свою работу в штатном режиме, предоставляя услуги для гостей Сочи Автодрома, а также организовывая и проводя автоспортивные и иные соревнования федерального, регионального и городского уровня в рамках утвержденного календаря мероприятий», — заявили в пресс-службе организации.

Российский этап «Формулы-1» проходит в Сочи с 2014 года на трассе, проложенной в Олимпийском парке. С 2023 года его планировали проводить на «Игора Драйв» под Петербургом.