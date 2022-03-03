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Паралимпийский комитет все же отстранил российских спортсменов от Игр в Пекине

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Международный паралимпийский комитет (МПК) передумал принимать российских и белорусских спортсменов на Играх в Пекине. Об этом 3 марта появилась информация на сайте IPC.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Международный паралимпийский комитет отклонил заявки спортсменов из России и Белоруссии на участие в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Из-за этого паралимпийцы не смогут принять участие в соревнованиях.

В комитете объяснили такое решение тем, что некоторые сборные из других стран заявили о нежелании участвовать в Играх, если до них допустят россиян и белорусов. Кто именно выступал с подобными заявлениями, не уточняется.

В организации отдельно отметили, что «спорт и политика не должны смешиваться», но «за кулисами многие правительства имеют влияние на событие».

Накануне Международный паралимпийский комитет (МПК) решил допустить российских и белорусских паралимпийцев до участия в Играх в Пекине. Однако было выдвинуто условие: спортсмены должны были выступать только под нейтральным флагом МПК. Однако сегодня поменял свое решение.

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