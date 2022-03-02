Российские паралимпийцы выступят на Играх в Пекине

Однако спортсмены смогут принять участие в соревнованиях только под нейтральным флагом МПК. Зимние Паралимпийские игры должны начаться в Пекине с 4 марта, и продлится до 13. Всего разыграют 78 комплектов медалей.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям из-за ситуации на территории Украины.