Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли бронзу в парном катании на Олимпиаде в Пекине

Золотую медаль завоевала пара из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун с 239,88 баллами, установив мировой рекорд по общей сумме баллов у пар на Олимпиаде. Серебро досталось российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Они набрали 239,25 балла ―155 за произвольный прокат и 84,25 балла за короткую программу. Россияне также заняли четвертое место: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из Петербурга получили 220,50 балла.

Добавим, что сборная России обновила национальный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде, получив 31 медаль. Сейчас на счету национальной команды 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Россияне расположились на 8 строчке в медальном зачете. Предыдущий рекорд был установлен на Играх в Сочи — тогда российские олимпийцы завоевали 29 медалей.