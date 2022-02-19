Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли бронзу в парном катании на Олимпиаде в Пекине

Фигуристы из Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место в парном катании на Олимпийских играх в Пекине. Они получили 237,71 балла в сумме.
Золотую медаль завоевала пара из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун с 239,88 баллами, установив мировой рекорд по общей сумме баллов у пар на Олимпиаде. Серебро досталось российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Они набрали 239,25 балла ―155 за произвольный прокат и 84,25 балла за короткую программу. Россияне также заняли четвертое место: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из Петербурга получили 220,50 балла.
Добавим, что сборная России обновила национальный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде, получив 31 медаль. Сейчас на счету национальной команды 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград. Россияне расположились на 8 строчке в медальном зачете. Предыдущий рекорд был установлен на Играх в Сочи — тогда российские олимпийцы завоевали 29 медалей.
XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, следующие за ними Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние игры. Первые проходили в городе в 2008 году.
Напомним, в январе петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами Европы в парном катании. Ученики Тамары Москвиной заработали 239,82 балла за два дня турнира — это новый мировой рекорд.
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