Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами Европы в парном катании

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в эти дни в Таллине. Победу в парных соревнованиях одержали ученики Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В произвольной программе они получили 157,46 балла, а по сумме двух выступлений 239,82. Оба результата стали новыми мировыми рекордами.

Серебро и бронзу также взяли россияне. Вторыми стали москвичи Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые по сумме двух программ получили 236,43 балла, третьими — лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. У них 227,23 балла.