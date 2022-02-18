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Сборная России по хоккею обеспечила себе выход в финал Олимпиады-2022, обыграв Швецию по буллитам

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Сборная России по хоккею обыграла Швецию по буллитам. Это позволило российской команде выйти в финал Олимпиады-2022. Об этом сообщает ТАСС.

По окончанию основного времени счет оставался 1:1, в овертайме он не изменился, а в серии послематчевых буллитов хоккеист Арсений Грицюк забил шайбу в ворота соперников и принес сборной России победу в матче.

В финале спортсмены встретятся с командой из Финляндии. Матч пройдет в заключительный день Олимпийских игр — 20 февраля. А уже завтра станет известно, кто получит бронзовую медаль: Швеция или Словакия.

Напомним, 16 февраля российская сборная по хоккею обыграла команду Дании со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Тогда российские спортсмены открыли себе доступ в полуфинал.

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