Сборная России по хоккею обеспечила себе выход в финал Олимпиады-2022, обыграв Швецию по буллитам

Сборная России по хоккею обыграла Швецию по буллитам. Это позволило российской команде выйти в финал Олимпиады-2022. Об этом сообщает ТАСС.
Арсений Грицюк - автор победного броска!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 18, 2022
🔥🔥🔥#Beijing2022 pic.twitter.com/vCaSvlXZZM
По окончанию основного времени счет оставался 1:1, в овертайме он не изменился, а в серии послематчевых буллитов хоккеист Арсений Грицюк забил шайбу в ворота соперников и принес сборной России победу в матче.
В финале спортсмены встретятся с командой из Финляндии. Матч пройдет в заключительный день Олимпийских игр — 20 февраля. А уже завтра станет известно, кто получит бронзовую медаль: Швеция или Словакия.
Напомним, 16 февраля российская сборная по хоккею обыграла команду Дании со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Тогда российские спортсмены открыли себе доступ в полуфинал.
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