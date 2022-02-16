Сборная России по хоккею вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр в Пекине

Команды России и Дании выступали в одной группе, 11 февраля россияне одержали победу со счетом 2:0. В ходе матча в рамках четвертьфинала шайбы в ворота сборной Дании забили Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35) и Вячеслав Войнов (56). Со стороны датчан отметился хоккеист Франс Нильсен (23).

Матч с участием сборной России по хоккею в рамках полуфинала состоится 18 февраля. В случае победы команды Финляндии в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдет сборная Швейцарии, то россияне встретятся с ними.

В полуфинал Олимпийских игр российские хоккеисты вышли в шестой раз за всю историю. В матчах за выход в финал команда одержала две победы при трех поражениях. Также сборная России является действующим олимпийским чемпионом.