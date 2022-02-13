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В Twitter запустили хэштег #позорТутберидзе после допинг-скандала с Валиевой. Он уже на первом месте в трендах

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Международное агентство допинг-тестирования подтвердило обнаружение запрещенного вещества в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. После этого интернет-пользователи начали выводить в тренды русскоязычного Твиттера хэштег #ПозорТутберидзе.

Lintao Zhang/Getty Images

Хэштег уже вышел на первом место. В твитах критикуют Этери Тутберидзе за ее грубые высказывания, травмы фигуристок и бодишейминг — дискриминацию по внешности. В публикациях упоминают Женю Медведеву, Алину Загитову и Дарью Усачеву. Пользователи обвиняют тренера в том, что она «ломает судьбы» фигуристок.

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