В Twitter запустили хэштег #позорТутберидзе после допинг-скандала с Валиевой. Он уже на первом месте в трендах

Международное агентство допинг-тестирования подтвердило обнаружение запрещенного вещества в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. После этого интернет-пользователи начали выводить в тренды русскоязычного Твиттера хэштег #ПозорТутберидзе.
Хэштег уже вышел на первом место. В твитах критикуют Этери Тутберидзе за ее грубые высказывания, травмы фигуристок и бодишейминг — дискриминацию по внешности. В публикациях упоминают Женю Медведеву, Алину Загитову и Дарью Усачеву. Пользователи обвиняют тренера в том, что она «ломает судьбы» фигуристок.
Как же больно на это смотреть. Они три фаворитки этих олимпийских игр. Они приезжали туда как на праздник, главный в их жизни старт. #позорТутберидзе pic.twitter.com/bCLyMAvEKT— юля (@Yulililililia) February 13, 2022
#позорТутберидзе— эриния (@shalom_sobaki) February 11, 2022
за анорексию Юли, за ногу и хроническую травму спины Жени, за «раз вышел - докатывай», сказанное травмированному Адъяну, за бодишейминг Даши pic.twitter.com/y2hIdZ5kib
#ПозорТутберидзе за слёзы этой золотой девочки, за разбитые мечты, за весь тот хейт, который вылился на нее после ухода, за хроническую травму спины pic.twitter.com/tH3EsETwE9— Kris S (@kotka_kris) February 11, 2022
вот за плачущую аню с пустым взглядом и травмами, я никогда не прощу тутберидзе.#позортутберидзе pic.twitter.com/xtUiQjjY5J— diana😭 (@diafsx) February 13, 2022
#ПозорТутберидзе— il diavolo horny | proud bisexual ✨ (@KwonGoD1) February 11, 2022
Как бывшая спортсменка, у которой был компрессионный перелом двух позвонков, я никогда не прощу Тутберидзе и ее штаб за то, что они довели Женю Медведеву до защемления межпозвоночного нерва и всех вытекающих из этой травмы pic.twitter.com/WiyAjR04rn
МЫ ЛЮБИМ СПОРСТМЕНОК!— Мейола (@MeiolaObject) February 13, 2022
Мы всем сердцем обожаем Женю, Алину, Алёну, Сашу, Аню, Камилу, Дашу, Юлю, Элизабет и всех остальных! Но мы ненавидим ту систему, в которой они растут, отдавая лучшие годы своей жизни, получая в ответ только упрёки и обвинения в измене!
#позорТутберидзе pic.twitter.com/wwAkA5AUEj
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