В Twitter запустили хэштег #позорТутберидзе после допинг-скандала с Валиевой. Он уже на первом месте в трендах

#ПозорТутберидзе

Как бывшая спортсменка, у которой был компрессионный перелом двух позвонков, я никогда не прощу Тутберидзе и ее штаб за то, что они довели Женю Медведеву до защемления межпозвоночного нерва и всех вытекающих из этой травмы pic.twitter.com/WiyAjR04rn