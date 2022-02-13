Российские лыжники завоевали золото Олимпиады в Пекине — впервые за 42 года

Впервые за 42 года сборная России выиграла золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».
🥇🥇ЗОЛОТЫЕ🥇🥇#beijing2022 pic.twitter.com/CWmPNdaBwx— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 13, 2022
Российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова преодолела дистанцию за один час 54 минуты 50,7 секунды. Первые два этапа прошли классическим стилем, а остальные — свободным.
На втором месте оказалась сборная Норвегии, отставшая от россиян на 1 минуту 7,2 секунды. Бронзу получила Франция, чья команда отстала на 1 минуту 16,4 секунды.
Предыдущая победа в этой гонке была на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде. Тогда в состав команды вошли Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов. Для сборной России это уже четвертое золото на Олимпиаде-2022. Сейчас на счету команды еще четыре серебряных и шесть бронзовых наград.
Напомним, ранее женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине — впервые с 2006 года. Российские лыжницы преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды.
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