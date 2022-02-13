Российские лыжники завоевали золото Олимпиады в Пекине — впервые за 42 года

Российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова преодолела дистанцию за один час 54 минуты 50,7 секунды. Первые два этапа прошли классическим стилем, а остальные — свободным.

На втором месте оказалась сборная Норвегии, отставшая от россиян на 1 минуту 7,2 секунды. Бронзу получила Франция, чья команда отстала на 1 минуту 16,4 секунды.

Предыдущая победа в этой гонке была на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде. Тогда в состав команды вошли Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов. Для сборной России это уже четвертое золото на Олимпиаде-2022. Сейчас на счету команды еще четыре серебряных и шесть бронзовых наград.