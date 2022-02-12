Российские лыжницы выиграли золото Олимпиады в Пекине — впервые с 2006 года

Российские лыжницы преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. Второе место заняли немки с отставанием в 18,2 секунды. В тройку лидеров вошли шведки (+20,7). Россию представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Первые два этапа прошли классическим стилем, последние — свободным.

Так, золото стало для российских лыжниц первым с 2006 года — в последний раз женская сборная России выигрывала эстафету на Олимпиаде в Турине. Победу тогда принесли Наталья Баранова-Масалкина, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева-Арбузова. А в этом году это уже третья золотая медаль на счету России. Всего россияне завоевали 13 наград: четыре из них — серебряные, еще шесть — бронзовые.