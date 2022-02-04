Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе парных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. В рамках командного турнира они принесли сборной 9 очков.
Мишина и Галлямов принесли сборной России 9 очков в зачет командного турнира, уступив первенство китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну — они установили новый мировой рекорд. После трех видов программы из восьми российские фигуристы набрали в общей сложности 26 очков и заняли второе место, уступив сборной США.
«Мы болеем за всю нашу команду, очень рады, что Марк [Кондратюк] хорошо выступил. Разрыв всего 0,32 балла, даже меньше, не сильно расстроились. Я верю в нашу команду, думаю, что один балл не сыграет большой роли», — отметила Мишина.
«Мы были мелкими, когда они [Суй Вэньцзин и Хань Цуну] выступали на чемпионатах мира, а сейчас с ними конкурируем — это круто. У них интересные программы, нам понравилось. Мы с каждым стартом понимаем, что ошибаться нельзя, и хотим порадовать наших тренеров, они работают с нами столько лет», — добавил Галлямов.
Распределение очков в короткой парной программе:
- Суй Вэнцзин и Хань Цун (Китай) — 82,83
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) — 82,64
- Алекса Нерим и Брэндон Фрейзер (США) — 75,00
- Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) — 74,45
- Кирстен Мур-Тауэрс и Мишель Маринаро (Канада) — 67,34
- Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия) — 64,79
- Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (Италия) — 60,30
- Елизавета Жукова и Мартин Бидар (Чехия) — 56,70
- София Холиченко и Артем Даренский (Украина) — 53,65
Произвольную программу в командном турнире пары представят 7 февраля. За день до этого, 6 февраля, пройдет короткая программа среди одиночных фигуристок, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, следующие за ними Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние игры. Первые проходили в городе в 2008 году.
Напомним, в январе петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами Европы в парном катании. Ученики Тамары Москвиной заработали 239,82 балла за два дня турнира — это новый мировой рекорд.
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