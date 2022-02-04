Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Мишина и Галлямов принесли сборной России 9 очков в зачет командного турнира, уступив первенство китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну — они установили новый мировой рекорд. После трех видов программы из восьми российские фигуристы набрали в общей сложности 26 очков и заняли второе место, уступив сборной США.

«Мы болеем за всю нашу команду, очень рады, что Марк [Кондратюк] хорошо выступил. Разрыв всего 0,32 балла, даже меньше, не сильно расстроились. Я верю в нашу команду, думаю, что один балл не сыграет большой роли», — отметила Мишина.

«Мы были мелкими, когда они [Суй Вэньцзин и Хань Цуну] выступали на чемпионатах мира, а сейчас с ними конкурируем — это круто. У них интересные программы, нам понравилось. Мы с каждым стартом понимаем, что ошибаться нельзя, и хотим порадовать наших тренеров, они работают с нами столько лет», — добавил Галлямов.

Распределение очков в короткой парной программе: