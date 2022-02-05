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Лыжница Непряева принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде в Пекине

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Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет «РИА Новости».

kovop58/Shutterstock

Россиянка преодолела дистанцию на 15 км за 44 минуты 43,9 секунды. Она заняла второе место. Золото получила норвежская спортсменка Тереза Йохауг. Обладательницей бронзы стала австрийка Тереза Штадлобер, которая уступила Непряевой 0,3 секунды.

Остальные три российские лыжницы, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина и Юлия Ступак, оказались на восьмом, одиннадцатом и двадцать четвертом место соответственно.

Напомним, ранее в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» прошла торжественная церемония открытия 24-ых зимних Олимпийских игр. В соревнованиях будут участвовать спортсмены из 95 стран. Вот как отмечали праздник спорта.

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