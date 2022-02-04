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Спорт

В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр

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В Пекине на стадионе «Птичье гнездо» прошла торжественная церемония открытия 24-ых зимних Олимпийских игр. В соревнованиях примут участие спортсмены из 95 стран. Рассказываем, как отмечали праздник спорта.

testing / Shutterstock.com

Мероприятие началось с номера «Наступление весны». После на арену вынесли и торжественно подняли флаг Китая. Затем на стадионе исполнили гимн страны, а следом из ледяной глыбы вырвались пять олимпийских колец.

Сразу после этого на арену вышли представители стран-участниц соревнований. В этом году в параде поучаствовала 91 страна. Из нововведений — практически во всех делегациях флаг несли мужчина и женщина. Это, по мнению Международного олимпийского комитета, поможет добиться гендерного равенства. Так от России флаг представили конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

На этих Олимпийских играх от России вышли 80 спортсменов, из них 29 из Петербурга. Делегация прошла на параде с символикой Олимпийского комитета страны. Это связано с санкциями, которые ВАДА наложила из-за скандала с допингом.

Были и интересные моменты на параде участников. Некоторые делегации приветствовали зрителей в костюмах с национальными элементами: Восточный Тимор и Новая Зеландия.

Церемония завершилась парадом снежинок с названиями стран-участниц и приветствием президента организационного комитета Олимпийских игр и Паралимпиады в Пекине и президента Международного олимпийского комитета, обращением Си Цзиньпина и салютом над ареной «Птичье гнездо».

Олимпийские соревнования пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В них поучаствуют более четырех тысяч спортсменов из 95 стран. За это время разыграют 109 комплектов наград в 15 спортивных дисциплинах. Первые медали разыграют уже 5 февраля. Последний соревновательный день и церемония закрытия назначены на 20 февраля.

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