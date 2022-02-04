В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр

Мероприятие началось с номера «Наступление весны». После на арену вынесли и торжественно подняли флаг Китая. Затем на стадионе исполнили гимн страны, а следом из ледяной глыбы вырвались пять олимпийских колец.

Сразу после этого на арену вышли представители стран-участниц соревнований. В этом году в параде поучаствовала 91 страна. Из нововведений — практически во всех делегациях флаг несли мужчина и женщина. Это, по мнению Международного олимпийского комитета, поможет добиться гендерного равенства. Так от России флаг представили конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

На этих Олимпийских играх от России вышли 80 спортсменов, из них 29 из Петербурга. Делегация прошла на параде с символикой Олимпийского комитета страны. Это связано с санкциями, которые ВАДА наложила из-за скандала с допингом.