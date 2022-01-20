Министерство спорта России добавило в программу подготовки киберспортсменов бег и приседания

«Теперь официально могут открываться секции по компьютерному спорту, разрабатываться и утверждаться программы подготовки киберспортсменов. Это важный этап в развитии нашего вида спорта», — заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

В новой программе прописано, что на физическую подготовку должно уходить 25-40% тренировочного времени, тактическую — 25-35%, техническую — 4-5%. На теоретическую подготовку должно тратиться 15-25% времени, психологическую – 15-20%.

Чтобы попасть в группу высшего мастерства, киберспортсмены должны сдавать нормативы: мужчинам необходимо пробежать три километра не более чем за 15 минут, а также приседать без остановки 25 раз. Женщинам нужно пробежать два километра за 12 минут и приседать 23 раза. Также в списке нормативов есть наклоны вперед и подъемы туловища.

Помимо этого, киберспортсмены должны пройти тест на определение технического мастерства. Однако точно не указано, какие задания должны быть в нем. В документе прописали и обязательное оборудование спортсменов. В него вошли компьютер с башенным кулером для охлаждения процессора, оперативной памятью не менее 16 ГБ и жестким диском емкостью не менее 2 Тб, монитор не менее 19 дюймов по диагонали, мышь и гарнитура.

Напомним, правительство России к концу 2022 года планирует ввести в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта. Это будут как курсы для развития дополнительных навыков, так и направления подготовки для разработчиков игр.