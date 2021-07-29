В российских вузах планируют ввести образовательные программы по киберспорту

Как пишет «Коммерсантъ», инициатором введения образовательных программ по киберспорту выступил «Ростелеком». В компании уверены, что компьютерные игры развивают интерес студентов к обучению, когнитивные способности и навыки командной работы, а сами программы будут востребованы на фоне нарастающего дефицита кадров в данной области. «Дорожную карту» проекта «Новые коммуникационные интернет-технологии» уже утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский называет внедрение киберспортивных дисциплин в образовательную систему «ответом на запрос общества». Господдержка, по его словам, позволит не только обеспечить кадрами IT-индустрию, но и повысить ее конкурентоспособность, в том числе в глазах инвесторов. «Можно посмотреть на пример Южной Кореи, где киберспорт зародился и с поддержкой государства вырос в многомиллиардную индустрию, даже вошел в Олимпийский комитет республики», — отметил он.

Дополнить действующие образовательные программы вузов киберспортивными дисциплинами планируется к концу 2022 года. Также к этому времени предполагается ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента. Объем финансирования программы до 2024 года оценивают в 17,6 миллиарда рублей, из этой суммы 8,6 миллиарда намерены выделить из федерального бюджета.