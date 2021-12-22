Петербуржец Роберт Шварцман назначен тест-пилотом «Феррари» в «Формуле-1»

«Тест-пилот Scuderia Ferrari в 2022 году. Для меня, как пилота гонки, попадание в «Формулу-1» всегда будут целью номер один, поэтому я буду продолжать упорно работать, чтобы получить этот шанс!», — написал в своем Instagram гонщик.

Пилот будет проходить регулярные тренировки на новом симуляторе «Скудерии», над которым «Феррари» работали вплоть до 2021 года.

Роберт Шварцман занимался по программе развития российского автоспорта SMP Racing. В 15 лет он стал гонщиком в молодежных соревнованиях «Формулы». В 18 лет он первый из российских пилотов вступил в молодежную программу академии «Феррари», в которой готовят гонщиков к «Формуле-1». Шварцман также показывал хорошие результаты в «Формуле-2» и «Формуле-3».

Напомним, с 2023 года российский этап гонки «Формула-1» ВТБ Гран-при будет проводиться в Ленинградской области. Соревнования организуют в период белых ночей — это позволит ожидать «приток гостей».