Гран-при «Формулы-1» будет проводиться в Петербурге в период белых ночей

Андрей Костин Глава ВТБ — о решении проводить российский этап в период белых ночей, цитата по ТАСС: В проведении Гран-при в Петербурге есть свои преимущества - это крупный город, который очень близок к Европе, поэтому можно ожидать приток гостей. Сам Питер, особенно с учетом того, что гонка будет, скорее всего, переноситься на июнь, на период белых ночей — это большой культурный центр. Эта трасса находится за городом, и придется досоздавать инфраструктуру. Но для меня важно, чтобы при этом Сочи оставался центром автоспорта.

О том, что Гран-при «Формулы-1» с 2023 года будет проводиться в Петербурге, в июне сообщил президент гонки Стефано Доменикали. Соревнования будут организованы на трассе «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области. «Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на "Игора Драйв" станет поразительным событием», — считает он.

Гран-при России «Формулы-1» проходит с 2014 года на автодроме Олимпийского парка в Сочи. Контракт на проведение гонки рассчитан до 2025 года. ВТБ является учредителем АНО «Росгонки», организатора Гран-при России.