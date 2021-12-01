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В Смольном решили увеличить заполняемость трибун на спортивных событиях до 50%

Смольный решил увеличить максимальную заполняемость трибун на спортивных мероприятиях до 50%. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Shutterstock.com

«Это значит, что матчи чемпионата КХЛ и чемпионата Высшей лиги по хоккею смогут посмотреть вживую еще больше людей! Это также относится к матчам «Зенита» на «Газпром Арене», матчам волейбольного и баскетбольного клубов «Зенит» на «Сибур-арене», чемпионату России по фигурному катанию, турниру по единоборствам «АСА 113», «Финалу четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд. Все эти мероприятия пройдут в декабре с 50%-й заполняемостью площадок», — заявил Пиотровский.

Вице-губернатор также подчеркнул, что все действующие ограничения сохранятся. На спортивные мероприятия пустят только людей с QR-кодом о вакцинации, либо с сертификатом о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев.

Напомним, власти Петербурга начали прорабатывать возможные ограничения по коронавирусу на новогодние праздники. Несмотря на это, они по-прежнему надеются, что вводить дополнительные меры не придется.

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