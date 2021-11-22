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Женская футбольная команда «Зенит» впервые в истории выиграла медали чемпионата России

Женская футбольная команда «Зенит» впервые в истории выиграла медали чемпионата России. Сине-бело-голубые ― бронзовые призеры Суперлиги сезона-2021.

Фото: Саша Чайка

В сезоне-2021 женский футбольный «Зенит» одержал 14 побед, шесть раз сыграл вничью и семь раз уступил соперницам. За сезон команда из Петербурга забила 34 гола.

Пять раз голы футболисток «Зенита» были признаны лучшими по версии болельщиков — Екатерины Пантюхиной в 8-м и 12-м турах, Аны Диаш в 18-м и 22-м, а также гол Лины Якуповой в 19-м туре.

Кроме того, «Зенит» в этом году впервые в истории стала финалистом Кубка России. «Команда, созданная в январе 2020 года, добилась внушительных результатов в своем втором игровом сезоне. «Зенит» поздравляет футболисток и желает множества побед в составе сине-бело-голубых!» — сообщается на сайте команды. 

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