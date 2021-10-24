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Крупнейшее поражение в истории чемпионата России: «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7

Петербургский «Зенит» разгромил команду «Спартака» со счетом 7:1 в матче 12 тура чемпионата РПЛ. Это крупнейшее поражение в истории национального чемпионата.

Встреча состоялась на стадионе «Газпром-Арена» в эту субботу, 24 октября. Голы забили Сердар Азмун, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Александр Ерохин. Один мяч в ворота сине-бело-голубых забил Квинси Промеc.

Таким образом «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате, у петербургской команды — 26 очков. Следующий матч против «Динамо» запланирован на 29 октября. Встреча также пройдет на «Газпром-Арене».

Добавим, что «Спартак» впервые в матче чемпионата России пропустил шесть и более мячей. Это поражение стало также одним из крупнейших в истории московского клуба. Московская команда потерпела такое поражение только в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в в 2017 году  со счетом 0:7.

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