Крупнейшее поражение в истории чемпионата России: «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7

Петербургский «Зенит» разгромил команду «Спартака» со счетом 7:1 в матче 12 тура чемпионата РПЛ. Это крупнейшее поражение в истории национального чемпионата.
Тот самый гол Дзюбы, который поставил Артема в один ряд с Веретенниковым ⚽️— Матч ТВ (@MatchTV) October 24, 2021
Теперь до чистого первого места в списке бомбардиров форварду «Зенита» остался 1️⃣ мяч. pic.twitter.com/rC1YSdZSlJ
Встреча состоялась на стадионе «Газпром-Арена» в эту субботу, 24 октября. Голы забили Сердар Азмун, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Александр Ерохин. Один мяч в ворота сине-бело-голубых забил Квинси Промеc.
Таким образом «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате, у петербургской команды — 26 очков. Следующий матч против «Динамо» запланирован на 29 октября. Встреча также пройдет на «Газпром-Арене».
Добавим, что «Спартак» впервые в матче чемпионата России пропустил шесть и более мячей. Это поражение стало также одним из крупнейших в истории московского клуба. Московская команда потерпела такое поражение только в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в в 2017 году со счетом 0:7.
Все, 7:1! Максимально громкая, максимально яркая победа!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 24, 2021
Спасибо за поддержку, сине-бело-голубые! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/wxqZxQR3h8
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