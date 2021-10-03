Петербург собирается принять семь матчей чемпионата мира по волейболу в 2022 году

В Петербурге пройдут семь матчей чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Как сообщил Пиотровский, завершилась жеребьевка турнира. Матч открытия между командой России и Туниса пройдет 26 августа 2022 года в Ледовом дворце. Еще шесть групповых матчей запланированы в Петербурге на 2-4 сентября. Финал матча состоится в Москве с 7 по 11 сентября. Билеты на матчи уже можно приобрести.
Напомним, Россия претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года. Также в конкурсе участвуют Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Украина. Турнир пройдет в сентябре 2025 года и вновь будет организован в четырех странах. Одна из стран-хозяек также организует заключительный этап турнира.
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