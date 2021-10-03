Петербург собирается принять семь матчей чемпионата мира по волейболу в 2022 году

Как сообщил Пиотровский, завершилась жеребьевка турнира. Матч открытия между командой России и Туниса пройдет 26 августа 2022 года в Ледовом дворце. Еще шесть групповых матчей запланированы в Петербурге на 2-4 сентября. Финал матча состоится в Москве с 7 по 11 сентября. Билеты на матчи уже можно приобрести.