Россия претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года

Также в конкурсе участвуют Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Украина. Турнир пройдет в сентябре 2025 года и вновь будет организован в четырех странах. Одна из стран-хозяек также организует заключительный этап турнира.

Россия, Латвия, Венгрия и Украина подали заявки на групповой этап, а также на заключительный этап мероприятия. Кипр и Финляндия подали заявки только на организацию групповой фазы.

В России работают над подготовкой нескольких заявок на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Среди возможных городов — Казань и Петербург. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.