Президент «Формулы-1»: гонка в 2023 году пройдет в Петербурге

Как рассказал Доменикали, гонки пройдут на трассе «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленобласти. «Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на "Игора Драйв" станет поразительным событием», — добавил он. При этом Гран-при России проходит на автодроме в Сочи с 2014 года.