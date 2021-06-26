Президент «Формулы-1»: гонка в 2023 году пройдет в Петербурге

В 2023 году в Петербурге состоится Гран-при «Формулы-1». Об этом пишут «РИА Новости», ссылаясь на президента гонки Стефано Доменикали.
Как рассказал Доменикали, гонки пройдут на трассе «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленобласти. «Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на "Игора Драйв" станет поразительным событием», — добавил он. При этом Гран-при России проходит на автодроме в Сочи с 2014 года.
Напомним, автодром «Игора Драйв» открылся в 2019 году. Комплекс площадью 100 гектаров включает гоночные трассы для профессиональных и любительских соревнований, центр контраварийной подготовки и парк внедорожников.
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