Россия оказалась на пятом месте в медальном зачете Олимпиады в Токио. На счету россиян — 71 медаль

Всего на счету россиян 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых. Последнюю серебряную медаль принесла России женская сборная по гандболу.

Медальный зачет выиграла сборная США — американцы 39 золотых медалей. На втором месте оказались китайцы (38), а замыкает тройку лидеров Япония (27). Четвертое место у сборной Великобритании (22). При этом по общему количеству наград россияне (71) находятся на третьем месте. Российские спортсмены уступили лишь сборным США (112) и Китая (88).