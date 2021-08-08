Россия оказалась на пятом месте в медальном зачете Олимпиады в Токио. На счету россиян — 71 медаль

Российские спортсмены заняли пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС.
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Фото: Shutterstock
Всего на счету россиян 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых. Последнюю серебряную медаль принесла России женская сборная по гандболу.
Медальный зачет выиграла сборная США — американцы 39 золотых медалей. На втором месте оказались китайцы (38), а замыкает тройку лидеров Япония (27). Четвертое место у сборной Великобритании (22). При этом по общему количеству наград россияне (71) находятся на третьем месте. Российские спортсмены уступили лишь сборным США (112) и Китая (88).
Напомним, ранее российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место на Олимпиаде. Впервые с 1996 года Россия осталась без золота в личном многоборье.
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