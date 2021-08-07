Посмотрите, как на «Лахта Центре» появились пять колец и огонь в честь Олимпиады

В ночь на 7 августа «Лахта Центр» сменил подсветку в честь окончания Олимпийский игр в Токио. На башне появились пять колец и олимпийский огонь — главные символы Игр.
«Световое шоу стало прощальным приветом всем, кто участвовал в играх и болел за спортсменов», — рассказали в Instagram площадки.
Напомним, Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. Перед их началом впервые в истории был изменен Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Теперь девиз на латыни звучит как «Citius, Altius, Fortius — Communiter» («Быстрее, выше, сильнее — вместе»).
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