Российские гимнастки впервые в истории взяли все золотые медали Олимпиады в многоборье

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх и взяла все золотые медали. Среди них была петербурженка Лилия Ахаимова. Сейчас она тренируется в составе команды ГБУ СШОР Пушкинского района.
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Chaay_Tee / Shutterstock.com
В составе российской команды выступали Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова и петербурженка Лилия Ахаимова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Серебро и бронзу выиграли команды США (166,096 балла) и Великобритании (164,096 балла).
Победа российской команды — первая в истории. В 1992 году на Олимпийских играх они уже одерживали первенство, однако в составе Объединенной команды стран бывшего СССР.
На сегодняшний день в медальном зачете Олимпийских игр российская команда идет на четвертом месте, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. Лидирует команда Японии (10-3-5), вторыми идут американцы (9-8-8), третьими — китайцы (9-5-7).
📹 Вот он, тот самый момент абсолютного счастья! Волнение, ожидание, слезы, ПОБЕДА 🤩— Матч ТВ (@MatchTV) July 27, 2021
До мурашек! Наши чемпионки ❤️ pic.twitter.com/FklSFr9LLX
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа. Перед их началом впервые в истории был изменен Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Теперь девиз на латыни звучит как «Citius, Altius, Fortius — Communiter» («Быстрее, выше, сильнее — вместе»).
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