Российские гимнастки впервые в истории взяли все золотые медали Олимпиады в многоборье

В составе российской команды выступали Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова и петербурженка Лилия Ахаимова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Серебро и бронзу выиграли команды США (166,096 балла) и Великобритании (164,096 балла).

Победа российской команды — первая в истории. В 1992 году на Олимпийских играх они уже одерживали первенство, однако в составе Объединенной команды стран бывшего СССР.

На сегодняшний день в медальном зачете Олимпийских игр российская команда идет на четвертом месте, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. Лидирует команда Японии (10-3-5), вторыми идут американцы (9-8-8), третьими — китайцы (9-5-7).