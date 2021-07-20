Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» изменили — впервые в истории игр

Олимпийский девиз «Citius, Altius, Fortius» («Быстрее, выше, сильнее») был принят с началом Олимпийского движения в 1894 году по настоянию основателя Пьера де Кубертена — он хотел такой слоган, который выражал бы превосходство в спорте. Внося изменения в девиз, МОК выражает потребность в солидарности во всем мире. «Мы хотим сделать упор на солидарность. Вот что означает слово «вместе» — солидарность», — отметил глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

Теперь девиз на латыни звучит как «Citius, Altius, Fortius — Communiter» («Быстрее, выше, сильнее — вместе»).

Важность единства и солидарности также отражена в глобальной кампании МОК под названием «Вместе сильнее». Творческая кампания чествует спортсменов, демонстрируя их путь к Олимпийским играм в Токио и то, как они продолжали двигаться, даже когда мир вокруг них остановился. «В нем подчеркивается послание МОК о солидарности и вере в то, что мир движется вперед только тогда, когда он движется вместе, а также непреодолимая сила Олимпийских игр по объединению людей, сообществ и обществ по всему миру», — отмечается на официальном сайте игр.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.