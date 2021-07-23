Главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин

Валерий Карпин выступал с 1992 по 2003 годы за сборную России, проведя 72 игры и забив 17 голов. Один из голов Карпина принес сборной историческую победу над Францией 5 июня 1999. Работал в московском «Спартаке» (2009-2012, 2012-2014), испанской «Мальорке» (2014-2015) и армавирском «Торпедо» (2015-2016). Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России. Сейчас Карпину 52 года, с 2017-го является главным тренером футбольного клуба «Ростов», поэтому в течение ближайшего полугода он будет совмещать работу в сборной и клубе.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил Карпин.

Напомним, 8 июля Российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт со Станиславом Черчесовым и тренерским штабом. Он возглавлял сборную России по футболу с 10 августа 2016 года.