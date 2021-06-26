Более 120 финских болельщиков заразились коронавирусом после Евро-2020 в Петербурге

«Вчера вечером более 120 случаев было выявлено среди туристов, вернувшихся из Санкт-Петербурга. Большая часть заражений подтверждена у тех, кто вернулся с Евро-2020», — заявил Мики Салминена. Зараженные были обнаружены в разных городах Финляндии: Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Турку, Хямеэнлинна, Куопио, Ювяскюля, Оулу. Еще недавно это число не превышало сотни.

Он также сообщил о том, что ехавшие в автобусах или заказных авто туристы должны предпринять меры предосторожности и как можно быстрее сдать мазок на COVID-19. В настоящий момент финское ведомство анализирует результаты тестов и пока не исключает вероятности, что болельщики могли заразиться индийским штаммом коронавируса или «дельтой плюс». Результаты будут получены в течение двух недель.