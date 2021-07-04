В Швейцарии готовятся к усилению пандемии после возвращения футбольных фанатов из Петербурга

В Швейцарии ожидают осложнения эпидемиологической ситуации из-за проведения чемпионата по футболу. Об этом сообщил швейцарский ученый Урс Каррер, передает издание Blick.
«Евро — это идеальная территория для вируса. Не вызывает никакого сомнения, что этот турнир будет способствовать заражениям[COVID-19», — отметил Каррер. По мнению ученого, проведение массовых мероприятий во время пандемии противоречит здравому смыслу.
Кроме того, он напомнил о случаях массовых заражений после проведения матчей турнира. В частности, ранее мы сообщали о том, что число заразившихся коронавирусом после Евро-2020 в Петербурге финнов возросло до 400. Больше всего случаев выявлено в следующих городах: Хельсинки, Эспоо и Вантаа.
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