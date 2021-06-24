Четвертьфинал Евро-2020 в Петербурге пройдет при 50-процентной заполняемости

«Я уверен, что тот четвертьфинальный матч, который остался, вызовет большой интерес. Стадион будет на 50% заполнен. Это критерий, который мы не можем увеличить, но люди, которые попадут на него, получат громадное удовольствие», — сообщил Матыцин.

Во время проведения чемпионата «ежедневно возникают проблемы», организаторы были «вынуждены усилить антиковидные меры», был сокращен доступ на фан-зоны. Однако это «не вызвало негативных настроений или недопонимания со стороны людей, гости из-за рубежа тоже с пониманием к этому отнеслись», отметил Министр спорта России.

«Уверен, что нас ждет очень яркий четвертьфинал. Мы испытывали определенные беспокойства в отношении отдельных элементов турнира, но они не оправдались», — подтвердил слова Матыцина генеральный директор оргкомитета матчей Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин.

«Абсолютно все в порядке, я призываю коллег не переживать и не прислушиваться к каким-то странным сообщениям, которые до нас долетают. У нас есть все заверения со стороны наших коллег из УЕФА в том, что конфигурация турнира не изменится и все будет так, как было запланировано. На каком-то этапе кто-то кого-то неправильно понял, и это дало почву для слухов [об отмене матча в Петербурге из-за усиления противоэпидемических ограничений], но я вас уверяю, что все абсолютно по плану, мы готовимся к четвертьфиналу, никто ни у кого ничего не забирает и не меняет, тем более делать это довольно поздно», — заключил он.

Напомним, ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что российские власти вправе отказаться от проведения оставшихся матчей Чемпионата Европы по футболу.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.