«Любим мы себе приключения искать на жопу. Сегодня обкакались»: Артем Дзюба — о поражении в матче против Дании на Евро-2020

Капитан сборной России:

Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Может, и не по игре, но… Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты… Мы все вместе выигрываем, все вместе проигрываем. Нам все рассказали, все разжевали и объяснили. Но когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь голы, я не говорю, что кто-то условно — мы, игроки. Из-за этого проигрываем. Первый гол на ровном месте, все получается, но не забиваем свои стопроцентные моменты. На таком уровне это не прощается.

Еще раз хочется извиниться. Мы очень виноваты. А тем, кто об этом мечтали, — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. Наверное, вы будете правы. Спасибо тем, кто в нас верил. Мы сражались, бились. Сказалось ли отсутствие наших болельщиков? Нет. Не может быть у нас вратарь лучшим плеймейкером. У нас на протяжении всей игры все передачи голкиперу. Было видно, что у бельгийцев уровень выше. Дания — примерно нашего уровня. Пропустили первыми гол, а на таких турнирах это значимо. Любим мы себе приключения искать на жопу. Обкакались сегодня.