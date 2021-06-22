«Любим мы себе приключения искать на жопу. Сегодня обкакались»: Артем Дзюба — о поражении в матче против Дании на Евро-2020

В понедельник, 21 июня, в Копенгагене прошел матч между Россией и Данией в рамках Евро-2020. Сборная России проиграла датчанам со счетом 1:4 и не сумела выйти в плей-офф чемпионата, оказавшись по итогам трех матчей на последнем месте в группе. Вот что об этом думают капитан Артем Дзюба, игроки сборной и главный тренер Станислав Черчесов.
Артем Дзюба
Капитан сборной России:
Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Может, и не по игре, но… Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты… Мы все вместе выигрываем, все вместе проигрываем. Нам все рассказали, все разжевали и объяснили. Но когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь голы, я не говорю, что кто-то условно — мы, игроки. Из-за этого проигрываем. Первый гол на ровном месте, все получается, но не забиваем свои стопроцентные моменты. На таком уровне это не прощается.
Еще раз хочется извиниться. Мы очень виноваты. А тем, кто об этом мечтали, — наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. Наверное, вы будете правы. Спасибо тем, кто в нас верил. Мы сражались, бились. Сказалось ли отсутствие наших болельщиков? Нет. Не может быть у нас вратарь лучшим плеймейкером. У нас на протяжении всей игры все передачи голкиперу. Было видно, что у бельгийцев уровень выше. Дания — примерно нашего уровня. Пропустили первыми гол, а на таких турнирах это значимо. Любим мы себе приключения искать на жопу. Обкакались сегодня.
Александр Головин
Полузащитник сборной России:
Мог ли второй гол надломить команду? В какой-то мере, да. Мы пытались всеми силами пойти вперед, как-то исправить ситуацию. Но уже было поздно, поэтому пропустили еще. Первый гол многое поменял, они стали играть более закрыто. Тяжело играть, когда ты проигрываешь. В какой-то мере есть и моя вина, я мог забить. Мы бы вели… Хочется извиниться за свой момент. Сложно сейчас об этом говорить.
Станислав Черчесов
Главный тренер сборной России:
Не сложился результат, на который нацеливались, план на игру выдерживался: были моменты, когда могли забить и судьбу или сценарий матча перевернуть, но, к сожалению, не забили, первый момент соперника завершился голом. На второй тайм вышли отыгрываться. Хотя при счете 0:1 была готова замена, потом отыграли мяч, хотели дальше, но при своем штрафном получили контратаку, пропустили, поплатились двумя голами.
Я поблагодарил игроков за турнир, попросил проанализировать тех, кто уже был на таких турнирах, а тех, кто первый раз, просто сделать выводы. Мы дали много времени игрокам впервые, это не случайно. Скоро будет отбор на чемпионат мира, мы попытаемся сделать сильную команду. Такие соревнования говорят, что нужно быть не просто сильным футболистом, но и сильной личностью, проявлять свои качества. Игроки получили опыт, будем смотреть, как они будут развиваться.
Министерство спорта России совместно с Российским футбольным союзом проанализирует итоги выступления сборной России на Чемпионате Европы по футболу и выяснит, с чем связаны неудачи. «Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд. При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора», — заявил министр спорта России Олег Матыцин.
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